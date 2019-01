Im Neusiedler Hallenbad wurde am Wochenende um die Landesmeistertitel geschwommen. Dabei machten sich die drei burgenländischen Vereine (ESU, USCE und SUNS) die Titel wie immer untereinander aus.

Das Geschwisterpaar Lena und Julia Grabowski, Erstere startete im Dezember auch bei der Schwimm-WM in China, zeigte beeindruckend, in welcher Form sie sind. Lena gewann alle elf Einzelbewerbe in der Allgemeinen Klasse und feierte sechs Siege in der Juniorenklasse. Sie blieb in allen Bewerben, in denen sie an den Start ging ungeschlagen. Julia sammelte fünf Goldene, zweimal Silber und einmal Bronze.

Die 14-Jährige durfte sich zwei Mal – über 100 und 200 Meter Brust – in die Siegerliste der Allgemeinen Klasse eintragen. In der Gesamtwertung holte sich Lena Grabowski den Gesamtsieg bei den „Großen“ sowie in der Juniorenklasse, Julia Grabowski in der Jugendklasse drei.

Johanna Tschida siegte über 50 Meter Freistil sowie 50 Meter Brust in der Klasse der Jüngsten. Die 9-Jährige holte darüber hinaus zwei Silberne und eine bronzene Medaille und konnte sich in der Gesamtwertung der Schülerklasse 1+2 den zweiten Rang sichern.

Bürgermeisterin Elisabeth Böhm, „Goldfisch“ Lena Grabowski und Hans Christian Gettinger (v.l.) strahlten beim Event um die Wette. | BVZ

Bei den Männern erkämpfte sich Giurgiu Rubens mit vier Silbermedaillen sowie insgesamt 1320 Punkten Rang zwei in der Jugend-Gesamtwertung. Starke Leistungen zeigte auch Livia Unterberger, die über 50 Meter Freistil, 100 Meter Rücken, 400 Meter Freistil sowie 100 Meter Freistil in ihrer Klasse jeweils Rang zwei erschwamm. Ihre Schwester Leni Unterberger schlug über 400 Meter, sowie 100 Meter Freistil jeweils als Dritte an.

Sara Smarikova schaffte es über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Rücken auf den zweiten Platz, auch David Vollmann konnte drei Silbermedaillen über 100 Brust, 400 Meter Freistil sowie 100 Meter Freistil erkämpfen. Nina Schmidt schlug über 50 Meter Brust als Dritte an.

In den Masterklassen holten Birgit Böhm-Ritter (50 MeterFreistil, 50 Meter Rücken), Szilvia Németh (50 Meter Freistil, 50 Meter Rücken), Patrick Oberroither (50 Meter Freistil, 50 Meter Freistil, 100 Meter Lagen), Christoph Prandtstetten (50 Meter Schmetterling, 50 Meter Freistil, 50 Meter Rücken, 50 Meter Brust, 100 Meter Lagen), Florian Rinnhofer (50 Meter Brust, 50 Meter Schmetterling), Lena Sebauer (50 Meter Brust) und Gertrude Wilhelm (50 Meter Freistil) weitere Medaillen in den Einzelwertungen. Auch im Team konnten die Neusiedler-Athleten aufzeigen und holten sich hier gleich vier Medaillen ab.