Zuletzt nahmen zwei Open Water-Schwimmer der Schwimmunion Neusiedl, Leni Unterberger und Patrick Oberroither, am Saisonfinale der 10. Austria Schwimm Open Bewerbe teil und konnten sich nach vier Starts siebenmal einen Podestplatz sichern.

Vereinstrainer Patrick Oberroither absolvierte die 10-Kilometer-Strecke in einer Zeit von 2:30.30 von Pörtschach nach Velden und konnte als Gesamt-Vierter und Erster seiner Altersklasse im Ziel jubeln. „Die 10 Kilometer waren eine Wahnsinns Herausforderung, mental sehr schwierig, aber dank des großartigen Supports konnte ich das Ziel buchstäblich im Auge behalten“. Zusätzlich startete der Neusiedler über die 500 Meter -Sprint-Strecke und konnte den Gesamtsieg und den Altersklassen-Sieg sichern.

Die 14-jährige Leni Unterberger ging über die Drei-Kilometer-Distanz an den Start und kam in einer großartigen Zeit von 40:38 Minuten als drittschnellste Frau ins Ziel. In ihrer Klasse musste sich die junge Joiserin nur einer drei Jahre älteren Italienerin geschlagen geben. Auch Leni startete über die 500 Meter Distanz und kam nur 45 Sekunden nach ihrem Kollegen Patrick aus dem Wasser. Sie krönte sich zur schnellsten Frau, sowohl gesamt als auch in der Jugendklasse.

Zum Abschluss dieses erfolgreichen Tages fand noch die Cupehrung, welche die Ergebnisse der zehn einzelnen Wettkampforte zusammenfasste, statt. Gleich sieben Ehrenpreise erhielt unsere Open Water-Delegation und bewies damit erneut, welch großen Stellenwert das Burgenland und besonders der Bezirk Neusiedl am See im österreichischen Schwimmsport hat. Besonders hervorzuheben ist die 16- jährige Livia Unterberger, welche die OSV Pro Wave Klasse, in welcher die besten österreichischen Hallen- und Freiwasserschwimmer starten, gewann. Obmann Hans Christian Gettinger: „Es ist eine große Freude, wenn unser Verein in den verschiedensten Disziplinen und Schwimmsparten ganz vorne genannt wird und ich gratuliere Livia recht herzlich. Obwohl die Unterberger-Schwestern in zwei Neusiedler Vereinen (Schwimmunion und LTC Seewinkel) trainieren, funktioniert die Zusammenarbeit tadellos“, so Oberroither. Nach der Freiwassersaison liegt der Fokus nun auf der Halle.