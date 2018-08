Als eine der jüngsten Teilnehmerinnen startete Julia Grabowski von der Schwimmunion Neusiedl am See bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Schwimmen in Kapfenberg. Nach ihren großartigen Erfolgen bei den Nachwuchsmeisterschaften vor einer Woche, wo sie Gold und Silber holte, durfte sie sich Hoffnungen machen, auch bei den Großen aufzuzeigen - mit dem Ziel eines A-Finaleinzuges.

Doch nach ihrem Saisonhöhepunkt in Innsbruck war bei der 13-Jährigen etwas „die Luft draußen.“ An ihre Bestzeiten von voriger Woche kam die Parndorferin nicht heran. Gerade über ihre Paradestrecke 200 Meter Brust blieb, sie deutlich über ihrer Bestmarke, welche für das A-Finale gereicht hätte. Im B-Finale belegte Grabowski Rang fünf, was den 13. Gesamtrang bedeutete.

Gegen Ende der Meisterschaften kam die Parndorferin allerdings noch einmal in Fahrt. Im 50 Meter Brustsprint drehte sie im B-Finale richtig auf, pulverisierte ihre Vorlaufszeit um mehr als eine Sekunde und schlug deutlich als Erste im Ziel an. In der Gesamtwertung belegte sie somit den soliden neunten Platz.

Damit zeigte sie am Schlusstag doch noch ihr Leistungspotenzial, vor allem unter dem Aspekt, dass alle vor ihr platzierten Schwimmerinnen sogar um ein bis zehn (!) Jahre älter sind als die 13-jährige Bezirkssportlerin, die einmal mehr ein Versprechen für die Zukunft abgab und eine Talentprobe ablegte.