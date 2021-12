Lena Grabowsk: Mit Schwung nach Abu Dhabi

Lena Grabowski kann auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken. Auf die vier Staatsmeistertitel im März folgte Ende Juli eine gelungene Olympia-Premiere mit Platz 29 über 100 Meter Rücken und Platz zwölf über 200 Meter Rücken. Anfang November holte die Parndorferin über diese Distanz bei der Kurzbahn-EM in Kasan Bronze und damit erstmals Edelmetall bei einem internationalen Großevent in der Allgemeinen Klasse. Am vergangenen Wochenende konnte Grabowski bei den Kurzbahn-Staatsmeisterschaften in der Grazer Auster noch einmal Selbstvertrauen tanken, bevor ab kommendem Donnerstag mit der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi das letzte große Highlight des Jahres ansteht.

In ihrer Paradedisziplin über 200 Meter Rücken schwamm die 19-Jährige mit einer Zeit von 2:47,41 Minuten überlegen zur Goldmedaille und durfte ihren bereits siebenten Staatsmeistertitel bejubeln. Über 400 Meter Lagen, 100 Meter und 50 Meter Rücken wurde sie jeweils Zweite.

Bronzemedaille für

Simona Hanzlikova

Auf das Wochenende in Graz blickt die Athletin zufrieden zurück, für sie hat der Wettkampf seinen Zweck erfüllt: „Es ging vor allem darum, mich auf die WM vorzubereiten, die Zeiten standen diesmal nicht im Vordergrund. Kommende Woche wird dann nur noch an Kleinigkeiten gefeilt, bevor es am Dienstag nach Abu Dhabi geht.“

Mit der Eisenstädter Schwimm-Union (ESU) war auch ein Verein aus der Landeshauptstadt mit zwei Athletinnen in Graz vertreten. Die 14-jährige Szofia Molnar ging in der Allgemeinen Klasse über 200 Meter Lagen und 100 Meter Freistil an den Start und belegte den 37. beziehungsweise den 27. Platz. Über eine Medaille durfte sich ihre Teamkollegin Simona Hanzlikova nach Platz drei über 1500 Meter Freistil freuen. Sie erreichte außerdem den sechsten Platz über 800 Meter. Über 400 Meter Freistil verfehlte sie das Podium mit Platz fünf nur knapp.