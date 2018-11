Einen Staatsmeister- und drei Meistertitel, einen neuen österreichischen Juniorenrekord sowie sechs weitere Podestplatzierungen erkämpfte sich Lena Grabowski bei den 6. Internationalen Österreichischen Kurzbahnstaatsmeisterschaften 2018 in Graz. Auch ihre Schwester Julia war beim Event erfolgreich.

In welch unglaublicher Form Erstere der Parndorferinnen, das Aushängeschild der Schwimmunion Neusiedl am See, ist, zeigte die 16-Jährige am vergangenen Wochenende bei den 6. Internationalen Österreichischen Kurzbahnstaatsmeisterschaften 2018 in Graz: Über ihre Paradedisziplin 200 Meter Rücken holte sich die junge Athletin in 02:10,06 Minuten nicht nur den Staatsmeistertitel der Allgemeinen- und Juniorenklasse, sondern mit der noch schnelleren Zeit von 02:09,65 Minuten aus dem Vorlauf einen neuen österreichischen Juniorenrekord.

Lena Grabowski war im Wasser pfeilschnell und holte sich neben Top-Platzierungen beim internationalen Event zudem auch noch österreichische Rekorde. | zVg

Nicht minder erfolgreich war sie über die 100 Meter Distanz, wo sie in 1:01,36 Minuten ebenso als Schnellste ihrer Altersklasse anschlug und sich damit auch Rang zwei in der Allgemeinen Klasse erkämpfte. Einen weiteren Meistertitel der Juniorenklasse erzielte sie über 50 Meter Rücken. Darüber hinaus stand sie über 200 Meter sowie 100 Meter Lagen am Podest.

„Ich hätte mit dem Wettkampf nicht zufriedener sein können“, resümiert die Parndorferin. „Da ich die Limitzeiten erreicht habe, hoffe ich nun auf eine Nominierung zur WM in China.“ Die endgültige WM-Kadernominierung erfolgt am 22. November durch den OSV (Österr. Schwimmverband).

Julia Grabowski, Lenas jüngere Schwester, erreichte dreimal das B-Finale und pulverisierte über die 100 Meter sowie 200 Meter Brust-Distanz die bestehenden burgenländischen Jugend- und Juniorenrekorde. Ein erfolgreicher Tag für die Gra-bowski-Schwestern.