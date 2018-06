Bereits zum vierten Mal wird heuer in der Österreichischen Bundesliga im Segeln um den Meistertitel gesegelt. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren matchen sich auch heuer wieder 18 Clubs an vier Regattawochenenden um die Bestzeiten.

Der Startschuss fällt dabei am Freitag in Kärnten beim Yacht Club Velden. Im August folgt ein weiterer Saisonhöhepunkt: Ganz nach dem Motto „Sail in the City“ gastiert die Flotte erstmals an der Neuen Donau in Wien.

Nicht am Programm steht heuer also der Neusiedler See, auf der Favoritenliste finden sich dafür einige Segler, die dort ihr Handwerk gelernt haben.

Mit Thomas Zajac, Olympiadritter von Rio, und Nationalteam-Kollegen Thomas Czajka befinden sich erneut zwei sehr prominente Namen in der Crewliste des Burgendländischen Yachtclubs, der wieder zu den Topfavoriten zählt. Im vergangenen Jahr sicherte sich der BYC den Meistertitel, heuer heißt das Ziel der rot-goldenen Segler demnach: Titelverteidigung.