Farese/Zöchling blieben hinter den Erwartungen

Die jungen Neusiedler trafen einige folgenschwere Fehlentscheidungen und hatten zusätzlich auch noch großes Pech: In der ersten Wettfahrt lagen sie zwischenzeitlich sogar auf Rang zwei, ehe ihnen ein im Meer treibendes Plastiksackerl zum Verhängnis wurde. Mit Platz 14 fuhren sie im letzten Rennen vor dem Medal Race ihr schlechtestes Ergebnis ein, während die Konkurrenz eine starke Leistung bot, damit fiel das Duo auf Rang elf zurück. Vom zehnten Platz, der die Teilnahme am Medal Race bedeutet hätte, trennten sie letztendlich drei Punkte. „Insgesamt lief die WM für uns nicht ganz wie erhofft“, lautet das Fazit von Laura Farese nach den Titelkämpfen. Für die jungen Segler waren die Weltmeisterschaften aber eine lehrreiche Zeit mit Höhen und Tiefen, ihr Blick richtet sich nun aber schon wieder in die Zukunft.