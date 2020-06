Knapp drei Wochen trainierte das österreichische Segel-Nationalteam an der kroatischen Adriaküste. Bevor Tanja Frank und Lorena Abicht ihre Zelte in Zadar aufschlugen, kehrten sie mit den ersten Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen schon am heimischen Neusiedler See auf das Wasser zurück.

„Wir sind sehr schnell reingekommen. Es war gut zu sehen, wie viel abgespeichert ist und am Boot wieder abgerufen werden kann. Die Basis sitzt. Es war ein willkommener Wiedereinstieg. Mit den Trainingsmöglichkeiten im Bundesleistungszentrum in Neusiedl am See hatten wir zudem das ideale Umfeld“, schildert Vorschoterin Abicht, die der Zwangspause auch im Nachhinein positive Aspekte abgewinnen kann: „Ich bin zur Ruhe gekommen und habe aus dieser Zeit mentale Stärke mitnehmen können. Mehr als ich je gedacht hätte.“ Aufgrund der guten Voraussetzungen reisten die Seglerinnen vom Union Yacht Club Neusiedlersee nach Kroatien, wo sie zum ersten Mal gemeinsam ein 49erFX-Trainingslager abhielten. Für Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Frank war es eine besondere Rückkehr, holte sie doch 2011 an der Seite von Lara Vadlau den Jugend-Weltmeistertitel im 420er vor Zadar.