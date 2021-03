Für Tanja Frank und Lorena Abicht läuft es bei der Lanzarote International Regatta derzeit wie geschmiert. Im letzten Rennen holte das Nacra17-Duo vom Union Yacht Club Neusiedler See (UYCNs) einen zweiten Platz und qualifizierte sich somit für das Finale der besten 25.

Den Einzug in die Goldflotte musste sich das unter rot-goldener Fahne segelnde Duo aber hart erkämpfen. Mehr als fünf Monate waren die beiden bei keinem Wettkampf am Wasser. Entsprechend schwer fiel Frank/Abicht die erste Regatta: „Wir lagen im ersten Rennen etwa an sechster Position und sind dann am ersten Gate gekentert. Da sind dann alle Gegner an uns vorbeigezogen“, beklagt Vorschoterin Lorena Abicht den verpatzten Auftakt. Davon ließen sie und ihre Steuerfrau sich aber nicht unterkriegen, in den weiteren beiden Rennen meldeten sie sich mit den Plätzen fünf und sieben zurück, was schließlich Platz 20 am Ende des ersten Tages ergab.

„Wollen nochmals richtig angreifen“

Nach einem eher durchwachsenen zweiten Regatta-Tag und den Plätzen zwölf und zehn beendeten die Seglerinnen vom UYCNs die Qualifying Series mit einem starken zweiten Platz und sicherten sich somit einen Platz unter den besten 25. „Wir sind schon etwas erleichtert“, konnte Tanja Frank durchatmen. „Auch heute sind wir wieder richtig zufrieden, wie wir die Rennen gefahren sind — vor allem im taktischen Bereich läuft es gut. In den ersten beiden Wettfahrten waren es erneut kleine Fehler, die am Ende eine bessere Platzierung verhinderten. Wir waren bei der Luv-Tonne immer Top-7 und sind dann zurückgefallen. Im abschließenden Rennen haben wir dann nochmals alles gegeben und das hat sich bezahlt gemacht“, fährt die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Rio 2012 fort.

In den Final Series kann das Duo nun von Rang 20 aus angreifen und den Sprung nach vorne versuchen. „Wir sind sehr glücklich mit so einem Gefühl in die Goldflotte zu gehen und wollen nochmals richtig angreifen. Das Teilnehmerfeld ist so dicht, das ist unglaublich. Es ist kein Platz für einen Fehler, absolut keiner“, freut sich Frank bereits auf das Finale.

Das Medal Race startete am Mittwoch (nach Redaktionsschluss) und läuft bis Freitag.