Mit den wechselhaften Windbedingungen beim Heimbewerb am Neusiedler See kam der Club aus Rust am besten zurecht und gewann letztendlich mit drei Punkten Vorsprung auf den Segelclub Mattsee (SCM), den dritten Platz belegte der SCTWV Achensee. Damit übernahmen die burgenländischen Segler auch in der Bundesliga-Gesamtwertung nach zwei von vier Wettkämpfen die Führung, fünf Punkte beträgt hier nun der Vorsprung auf die Konkurrenten aus Mattsee.

Angesichts des starken Auftritts fällt die Bilanz der Ruster durchwegs positiv aus: „Wir sind natürlich mit unserer Leistung sehr zufrieden, besonders der Samstag mit sieben Runden an einem Tag hat uns körperlich und von der Konzentration her voll gefordert. Da haben wir mit vier Wettfahrt-Siegen am Stück aber den Grundstein für den Erfolg gelegt“ sagt Sportdirektor Clemens Kruse. Mit Steuermann Niko Kampelmühler schüttelte der BYC am Neusiedler See ein neues Ass aus dem Ärmel, der 470er-Nationalteamsegler wusste auf Anhieb zu überzeugen.

Starke Performance in heimischen Gewässern

Mit dem Yachtclub Podersdorf (YCP) und dem Union Yachtclub Neusiedler See (UYCNs) schlugen zwei weitere heimische Segelclubs Profit aus ihrem Heimvorteil, sie schlossen den Wettkampf auf dem siebenten sowie neunten Rang ab.

Der vierte burgenländische Starter, der boats2sail Yachtclub (B2S – YC) aus Rust segelte sich mit Platz elf punktemäßig weit aus der Qualifikationszone der letzten vier Plätze, an diese Leistung gilt es an den letzten beiden Wettkampfwochenenden anzuknüpfen. Die nächsten Rennen stehen von 23. bis 25. Juli am Achensee in Tirol an, der wegen seiner Lage auf über 922 Metern Seehöhe auch als „Dach der Tour“ bezeichnet wird. Das große Finale der Bundesliga, an dem die endgültige Titelentscheidung fallen wird, findet von 24. bis 26. September bei den aktuell Drittplatzierten am Wolfgangsee statt.