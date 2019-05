Mit Laura Farese und Matthäus Zöchling ist eines der hoffnungsvollsten österreichischen Segelduos seit dieser Saison in der Nacra17-Klasse mit dem OeSV-Nationalteam am Start. Sie konnten bei der EM in Weymouth (GBR) einmal mehr ihr großes Talent unter Beweis stellen. Bereits nach wenigen Monaten ist ersichtlich, dass die beiden in naher Zukunft ein Spitzenboot bilden könnten. Bei den Europameisterschaften konnten sie einmal mehr ihr großes Talent unter Beweis stellen. Während sie in der Allgemeinen Klasse den 38. Platz belegten, konnten sie vor allem mit Platz zwei in der Juniorenwertung überzeugen.

Ein Grund weshalb das junge Duo bereits jetzt in der Allgemeinen Klasse Fuß fassen konnte, ist die gute Zusammenarbeit im gesamten Team. Vor allem mit dem Top-Duo Thomas Zajac/Barbara Matz stehen sie im ständigen Austausch. „Wir sind super aufgenommen worden und verstehen uns mit jedem sehr gut. Aber vor allem beim Foilen können wir noch sehr viel lernen“, so Farese.

Auch der Sportdirektor des Österreichischen Segelverbandes, Matthias Schmid, blickt hoffnungsvoll auf das Duo Laura Farese und Matthäus Zöchling: „Die beiden sind harte Arbeiter und für ihr Alter bereits jetzt sehr gute Segler. Sie können schon mit den Besten mithalten, es gibt aber natürlich auch noch Verbesserungspotenzial.“

In den kommenden Wochen stehen für die beiden weitere wichtige Events auf dem Programm. Neben dem Weltcup Finale in Marseille, ist vor allem die Junioren-WM in Norwegen ein Höhepunkt.