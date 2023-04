Platz zehn ergattert

Werbung

Bei der 52. Trofeo Princesa Sofia hat die Nacra 17-Paarung Lukas Haberl und Tanja Frank vom Union Yachtclub Neusiedlersee das Medal-Race bestritten. Im abschließenden Rennen kamen die beiden nicht über Rang neun hinaus und mussten auch in der Gesamtwertung einen Platz einbüßen, schlossen die Regatta schlussendlich an zehnter Position ab. „Wir sind eigentlich gut rausgekommen, der Start war in Ordnung. Dann haben wir aber auf der ersten Vorwind und auf der zweiten Kreuz keinen guten Speed gehabt – und damit war es schwierig, die Position zu halten“, fasste Steuermann Lukas Haberl zusammen. Bei dieser Regatta kamen er und seine Segelpartnerin Tanja Frank nie schlechter als auf Rang 15, sie punkteten vor allem durch ihre Konstanz. Das zweite Nacra 17-Duo vom Union Yachtclub Neusiedlersee mit Laura Farese und Matthäus Zöchling verpasste das Medal-Race knapp, wurde am Ende 13. Nach der erfolgten Standortbestimmung wartet ab 24. April schon der nächste top-besetzte Vergleich. Bei der „French Olympic Week“ in Hyeres – einem weiteren Wettkampf auf Weltcup-Niveau – ist der Österreichische Segel-Verband wieder dabei.