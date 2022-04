Saisonstart vor Palma

Werbung

Die Neusiedler Nacra 17-Segler Laura Farese und Matthäus Zöchling sowie Lukas Haberl/Tanja Frank absolvieren ab Montag ihre erste große Regatta im Jahr 2022. Die Princess Sofia Trophy vor der Inselhauptstadt Palma ist für das Duo nicht zuletzt aufgrund des starken Teilnehmerfeldes mit den amtierenden Weltmeistern und Olympiasiegern eine erste Standortbestimmung auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. „Wir wollen herausfinden, inwieweit wir die in den Wintercamps trainierten Inhalte umsetzen können, und unsere Potenziale detailliert herausarbeiten“, sagt Steuerfrau Laura Farese.

Die Vorfreude auf den Wettkampf ist groß, auch weil es nach langer Zeit die erste Regatta mit großer Besetzung sein wird - 41 Boote nehmen im Nacra 17-Bewerb teil. „Das bringt wieder einen Hauch Normalität in unseren Sport. Es wird großartig werden, alle wieder zu sehen und mit ihnen gemeinsam an der Startlinie zu stehen“, erklärt Farese. Für die ehemalige Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Tanja Frank und ihren Steuermann Lukas Haberl ist es die erste gemeinsame Regatta. „Wir brauchen den Vergleich mit der Konkurrenz. Wir müssen wissen, wo wir stehen, ob wir gut trainiert haben und was es zu verbessern gilt. Dann können wir in Ruhe unsere Etappen hin zu einer hoffentlich erfolgreichen Olympia-Qualifikation planen und versuchen, an der Aufgabe zu wachsen“, erzählt Tanja Frank.

Bis 9. April werden die Nacra 17-Segler auf den Balearen am Start sein.