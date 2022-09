Starker Abschluss für Duo bei WM in Kanada

Werbung

Mit Platz drei in der letzten Wettfahrt verabschiedeten sich die beiden Neusiedler Laura Farese und Matthäus Zöchling von der Segel-WM in Kanada. „Es wäre sogar noch mehr drin gewesen, wenn wir bessere Entscheidungen getroffen hätten“, sagte Steuerfrau Farese. In den vorherigen Wettfahrten war es für das Duo meist nicht nach Wunsch gelaufen, nur

dreimal schaffte man es unter die ersten Zehn. Mit dem gelungenen Abschluss verbesserten sich Zöchling und Farese aber noch auf den 15. Platz in der Gesamtwertung. „In Summe waren wir leider noch nicht konstant genug. Wir sind aber sehr froh, dass wir bei dieser WM endlich mit dem Speed der anderen Boote mithalten konnten“, bilanzierte Farese. Weniger Grund zur Freude gab es für das zweite Duo mit burgenländsicher Beteiligung. Die Neusiedlerin Tanja Frank segelte mit ihrem oberösterreichischen Partner Lukas Haberl nur einmal unter die ersten Zehn, in der Endabrechnung stand Platz 23 zu Buche. Vorschoterin Frank nimmt es sportlich: „Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich denke, das ist ein ganz normaler Prozess für ein neuformiertes Team. Das Wichtigste ist, dass wir die WM gut analysieren, richtige Schlüsse ziehen.“