Bei durchwachsenen Bedingungen und Anlaufschwierigkeiten der Wettfahrtleitung konnten von fünf Renntagen nur an drei gesegelt werden. Die Neusiedlerin Eva-Maria Schimak sicherte sich in der Klasse Laser Radial Apprentice den Gesamttitel und den Damentitel und gewann somit zweimal Gold. Bei den Laser Radial Master konnte sich Angelika Stark in der Damenwertung den dritten Platz sichern, Christoph Marsano holte in der Klasse Laser Grand Master den zweiten Platz. Schimaks Resümee: „Starke Gegner und super Bedingungen am Gardasee.“