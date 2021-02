Die burgenländischen Spitzensegler Thomas Zajac (YCBb) und Barbara Matz (UYCNs) beendeten am Wochenende den ersten von vier Trainingsblöcken in Italien. Im Süden Sardiniens trainieren die Weltranglistensiebenten gemeinsam mit dem italienischen Nationalteam. Beim zweimonatigen Trainingslager stoßen demnächst auch noch die argentinischen und britischen Segler als Sparringpartner dazu.

„Wir verbringen hier eine sehr intensive Zeit. Während etwa die Italiener zwischen den Blöcken fünf Tage pausieren, trainieren wir drei Tage weiter, gönnen uns nur ein Zwei-Tages-Break“, ist Thomas Zajac voll Tatendrang. „Das ist unser längstes Trainingslager, das wir bis jetzt in dieser Olympia-Kampagne hatten. Es ist zwar nicht ungewöhnlich, so lange unterwegs zu sein, aber die Auflagen und Einschränkungen bei Hin- und Rückflug wären einfach eine zu große Belastung gewesen“, so Barbara Matz.

Bisher habe sich das Duo immer Schwerpunkte „herausgepickt“, auf die man besonderen Fokus legen will.

„Die Puzzleteile zusammensetzen“

Zuletzt etwa die wie man am schnellsten aus einer Wende herausbeschleunigen könne. Vor der Küste der größten Stadt Sardiniens geht es nun darum, die Puzzleteile zusammenzusetzten: „Es gibt weit über 100 kleine Rädchen, die wir schon geformt haben. Nun gilt es, diese perfekt abzustimmen“, so Zajac.

Neben Trainer Angelo Glisoni gibt es für Zajac/Matz auch wieder punktuelle Unterstützung von Roman Hagara. Vor den Olympischen Spielen in Tokio stehen vor der italienischen Mittelmeerinsel noch Materialtests bevor. „Da sind wir jetzt in der finalen Phase. Anfang März wollen wir Rümpfe und Masten nach Japan verschicken“, erklärt Barbara Matz. Konkret sollen die beiden besten Setups bei den Titelkämpfen bereitstehen. „Wir hoffen einerseits darauf, in Japan noch trainieren zu können, um dort noch spezifischer testen zu können. Andererseits kann es beim Material immer zu Beschädigungen kommen. Man braucht zwei Top-Sets bei Olympia“, setzt Steuermann Zajac auf exakte Vorbereitung.

Bis zu den Olympischen Spielen in Japan stehen für das Duo noch die Princess Sofia Trophy vor Palma de Mallorca an, eine Regatta im französischen Hyères und als Abschluss die Kieler Woche am Programm.

Zweites rot-goldenes Duo in Sardinien

Mit Laura Farese und Matthäus Zöchling sind auch zwei weitere rot-goldene Nacra17-Segler in Cagliari stationiert. Sie trainieren dort „die Bojen-Manöver, das Abfallen bei viel Wind und das Halsen“, erklärt Matthäus Zöchling mit Blick auf eine Medaille bei der Junioren-WM.