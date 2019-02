Die Routiniers des burgenländischen Tennis-Sports spielten am Wochenende in der neuen Tennishalle des ASKÖ TC Eisenstadt um die Meistertitel. Gekämpft wurden dabei zehn Bewerbe: Sechs Herren Einzel-, drei Herren Doppel- und leider nur ein Damen-Bewerb.

Die Routiniers aus dem Bezirk waren dabei in vielen Kategorien stark vertreten. Im einzigen Damen-Bewerb (45er) setzte sich allerdings Christine Mannsberger vom UTC Pöttsching durch. Im Herren 50 Einzel lachte Roman Koppitsch vom UTC Neusiedl am See vom obersten Treppchen am Podest. Er gewann im Finale gegen BFV-Präsident Günter Kurz (TC Sport-Hotel-Kurz) 6:4, 1:6 und 7:6. Im Bewerb der 55er Herren musste sich der für den TC Jois startende Benedikt Kaul erst im Finale Willibald Kienegger (TC Neustift an der Lafnitz) geschlagen geben. Bei den 60er Herren stand auch der Bezirk ganz oben, Josef Scheidl vom UTC Neusiedl am See gewann am Ende die Gesamtwertung.

Bei den 35er-Herren war für Günther Berger (UTC Neusiedl am See) im Viertelfinale Endstation.

Fazit: Unterm Strich war das ein sehr ansehnliches Ergebnis, was die Bezirks-Spieler in Eisenstadt ablieferten.