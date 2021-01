Wie die BVZ bereits vor einigen Wochen berichtete, trennte sich der SC Frauenkirchen von seinem Legionärs-Quintett. Die Ersatzspieler für die fünf verabschiedeten Legionäre sind bereits fix, eine bunte Mischung aus Jung, Alt, Legionäre und Einheimische wurden verpflichtet. Als Stabilisator in der Defensive soll der 40-jährige Ronald Weigl dienen. Er war zuletzt in der 2. Liga Nord bei Gattendorf tätig und soll die Jungen in der Abwehr unterstützen: „Er ist trotz seines Alters noch immer topfit. Er soll unsere Jungspunde hinten führen und quasi wie eine Vaterfigur am Platz sein“, so Obmann Werner Kandl. Ebenfalls aus der 2. Liga Nord kommt Christoph Palensky, der vom FC Mönchhof zu den Frauenkirchnern stößt.

Auch Liga-intern schlug man zu, mit Martin Smahovsky und Torjäger Simon Marko sollen gleich zwei Ex-Steinbrunner die Offensive wiederbeleben.

„Die Kicker sind alle Wunschspieler des Trainers und werden auch über den Sommer hinaus bleiben.“Frauenkirchen-Obmann Werner Kandl

Der letzte bereits fixierte Transfer kommt aus der niederösterreichischen 1. Klasse Nord: Lukas Macho kommt vom ATSV Deutsch Wagram. Er zog nach Neusiedl und spielte vor kurzem noch in den USA College-Fußball, wo er auch Daniel Weinhandl kennenlernte und so Beziehungen zu Frauenkirchen aufbaute.

„Er ist ein flexibler Außenspieler und wird wie Smahovsky und Marko den Angriff stärken. Mit den neuen Transfers soll ein langfristiges Projekt aufgebaut werden“, wie Kandl berichtet und fügte noch an: „Wir haben lauter langfristige Verträge ausgehandelt. Die Kicker sind alle Wunschspieler des Trainers und werden auch über den Sommer hinaus bleiben. Mit ihnen und den vorhanden Jungen wollen wir ein Team mit einer gesunden Mischung aufbauen.“ Gesucht wird in Frauenkirchen noch ein Torwart, hier ist jedoch noch nichts Fixes zu vermelden.

Alois Michlits statt Felix Magath

Auch der FC Illmitz schlug auf dem Transfermarkt zu. Mit Luboš Hanzel kommt ein Innenverteidiger, der in seiner Karriere bereits einiges erlebte. Unter anderem kann der 33-Jährige einen Einsatz in der Deutschen Bundesliga für den FC Schalke 04 vorweisen. Dieser ist aber schon elf Jahre her und folgte noch unter der Trainer-Legende Felix Magath.

Es bleibt abzuwarten, ob er bei seinem Neo-Trainer Alois Michlits auch die berühmten Medizinbälle zu spüren bekommt. Auch ein A-Länderspiel für die slowakische Nationalmannschaft steht auf der Vita des Defensivspezialisten, dabei konnte er sogar ein Tor erzielen. Auf Vereinsebene war der Gewinn des armenischen Meistertitels 2014 sein größter Erfolg.

Jackuliak ist weg, dafür kommt Tormanntrainer

Nicht mehr im Kader der Illmitzer ist Martin Jackuliak. Er konnte nach einer Sprunggelenks-Operation nicht an seine Leistungen aus der Vorbereitung anknüpfen und verlässt nun den Verein. „Mit der Operation und dem fehlenden Training aufgrund des Lockdowns im Frühjahr, war es für ihn unheimlich schwer, zurückzukommen“, so Illmitz-Obmann Wilhelm Haider. Einen weiteren Illmitzer Rückkehrer gibt es ebenfalls zu begrüßen, Jürgen Müllner kehrt aus Tadten zurück in die Heimat und wir nun als Torwarttrainer fungieren.