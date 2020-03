Wann er mit seinen Kickern wieder am SK-Platz in Pama stehen wird, kann keiner sagen. Doch Karl Prügger macht sich in der verordneten fußballlosen Zeit so seine Gedanken über die Zeit, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Er meint, sogar die Österreichische Bundesliga könnte ihr System komplett umkrempeln und zu einer Ganzjahresmeisterschaft übergehen. „Ich fürchte, dass uns die Corona-Auswirkungen sehr hart treffen werden“, so der Coach. „Frühestens im Herbst wird man wieder Fußball spielen können.“

Prügger hat schon vor einem Jahr laut (auch in einem BVZ-Artikel) über eine Teilung der Burgenlandliga (Nord und Süd) nachgedacht. Die langen Fahrten zu den Spielen, der Aufwand für die Reserve-Kicker sowie die sportliche Attraktivität in Form von vielen Derbys führt er als Vor- und Nachteile an.

„Man könnte die Schutzgruppen auflösen“, philosophiert er über den Spielbetrieb in den 2. Klassen, 2. Liga und 1. Klasse sollten dann nach geografischen und regionalen Gesichtspunkten verschmelzen.

Prügger hofft auf die Eigenverantwortung

Über die aktuelle Saison grübelt Prügger ebenfalls. „Was macht man bei einem Abbruch der Meisterschaft?“, so der Trainer. „Kittsee hat beispielsweise viel investiert und will aufsteigen. Das müsste dann aber der UFC Pama, der aktuell Erster ist und gar nicht rauf will.“ Geht es nach Prügger, würde es heuer weder Auf- noch Absteiger geben.

Seine Legionäre sind alle gut daheim angekommen. Heimprogramm hat er ihnen keines mitgegeben. Prügger verlässt sich darauf, dass alle SK Pama-Kicker in Eigenverantwortung etwas Sportliches unternehmen.