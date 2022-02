Seestadt als Skistadt

Vergangenen Samstag fanden die burgenländischen Skilandesmeisterschaften in der Turnau/Schwabenbergarena statt. Der Skiclub Neusiedl am See war mit vier Rennläufern am Start und konnte tolle Erfolge in den verschiedensten Altersklassen feiern. Gefahren wurden je zwei Durchgänge im Riesentorlauf sowie im Slalom. Renate Waltenberger, Eva Steindl, Dominik Maletschek waren im Riesentorlauf am Start, Christoph Gogl im Riesentorlauf und auch im Slalom. Letzterer musste sich aufgrund fehlender ÖSV-Punkte bei beiden Rennen bei schon total ausgefahrener Piste mit den letzten Startnummern auf die Piste wagen.

Die Ergebnisse der Seestädter konnten sich aber sehen lassen: Renate Waltenberger sicherte sich beim Riesentorlauf in der Altersklasse Masters 70w den Landesmeistertitel. Christoph Gogl verpasste im Riesentorlauf in der Kategorie Masters 60m als Vierter nur knapp das Podest, ebenso wie Dominik Maletschek in der Allgemeinen Herrenklasse als Fünfter. Dafür sicherte sich Christoph Gogl im Slalom in der Altersklasse Masters 60m als Zweitplatzierter den Vizelandesmeistertitel.

Eva Steindl schied im zweiten Durchgang auf Podestkurs mit einem Torfehler aus.

Große Freude herrschte auch bei Gerry Richter, Obmann vom Skiclub Neusiedl, nach der Siegerehrung.