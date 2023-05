Slalombewerb zu Pfingsten Zu seicht: Surf-Meisterschaft vor Weiden am See abgesagt

Foto: Birgit Böhm-Ritter

D er trotz der Regenfälle weiterhin historisch niedrige Wasserstand am Neusiedler See macht die für Ende Mai geplante österreichische Meisterschaft im Slalom-Surfen vor Weiden am See unmöglich. Die in einem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft festgeschriebenen Sicherheitsauflagen können nicht erfüllt werden, da etwa eine etwaige Rettung per Motorboot nicht möglich sei, bestätigte Christian Bratsch, Präsident von Windsurfing Austria, am Mittwoch gegenüber der APA einen "Kronen Zeitung"-Bericht.