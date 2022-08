Burgenlands Frauenfußball-Teams: Neue Namen, neues Glück?

Werbung

Beim ehemaligen Girls Soccer Team Mönchof ist in der kommenden Saison vieles neu. Als GST Frauenkirchen wird das Team heuer nicht mehr in der Wiener Landesliga, sondern in der niederösterreichischen Gebietsliga Industrieviertel antreten, um wieder in höhere Tabellenregionen vordringen zu können.

Schon seit Jahren bildete man mit dem Damenteam des SC Frauenkirchen eine Spielgemeinschaft, auch die Trainings und Spiele fanden schon länger in der Nachbargemeinde statt. Im Sommer wurde schließlich die Entscheidung getroffen, auch formell künftig für Frauenkirchen anzutreten.

„In Mönchhof sind wir eher mitgelaufen, in Frauenkirchen werden wir mehr miteinbezogen“ sagt Routinierin Nicole Gitsch im Gespräch mit der BVZ. „Wir haben zu Mönchhof aber immer noch einen guten Draht. Es ist wie eine Beziehung, in der man sich auseinandergelebt hat.“

Die Stammkräfte sind dem Team im Sommer erhalten geblieben, einige junge Spielerinnen kamen dazu. Das Ziel in der neuen Liga: ein Platz im Mittelfeld. Im ersten Saisonspiel wartet am Samstag der SC Brunn am Gebirge. „Sie dürften zu den Titelfavoriten zählen und sind sicher kein leichter Gegner“, so Gitsch.

Zu einem Burgenland-Derby kommt es gleich in Runde zwei, wenn Frauenkirchen auf die Damen des SV St. Margarethen trifft. Die „Magrednerinnen“ haben eine für beide Seiten unzufriedenstellende Kooperation mit Neusiedl im Sommer beendet und treten künftig nicht mehr als deren 1b-Team auf.

Die junge Truppe möchte nach einer gebrauchten Saison mit nur drei Punkten aus 22 Spielen heuer wieder angreifen. „Ein konkretes Ziel haben wir nicht, aber wir wollen jedenfalls besser abschneiden, als im Vorjahr“, stellt Spielertrainerin Chiara Töltl klar. Sie startet mit ihrer Mannschaft am Sonntag in Moosbrunn in die Saison. „Ein Team, das immer sehr hart spielt und auch schnell ausfallend wird. Hoffentlich hat der Schiedsrichter das Spiel im Griff.“