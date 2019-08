Die Neusiedlerin konnte am Wochenende einmal mehr die Konkurrenz hinter sich lassen. Am Schlusstag der diesjährigen Österreichischen Staatsmeisterschaften der Sportschützen, die in Kapfenberg (Steiermark) ausgetragen wurden, gewann sie mit neuem österreichischen Rekord die Goldmedaille 25 Meter Standardpistole Senioren II. Damit sicherte sie ihrem Team mit Michael Kuhm und Manfred Müllner auch die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung hinter Steiermark und Niederösterreich.

Doch das waren nicht die einzigen Erfolge der so erfolgreichen Sportschützin aus Neusiedl am See. An Tag zwei der Meisterschaften ging sie mit ihrem Teamkollegen und jahrelangen Schützling Christian Kirchmayer im Mixed Teambewerb 25 Meter Standardpistole an den Start. Es wurde ein kräftezehrender Bewerb, doch nach einer Distanz von insgesamt 95 Schuss und einer Wettkampfdauer von gut zwei Stunden erkämpften sich die beiden die Silbermedaille hinter dem Team aus der Steiermark.

„Trotz all meiner Erfahrung und all den erreichten Erfolgen ist es etwas ganz Besonderes, im Teambewerb mit Christian an den Start zu gehen. Viele Jahre war ich seine Trainerin, jetzt gewinnen wir gemeinsam eine Medaille. Ein ganz großer Moment für mich“, betont Gretchen Ewen-Schöberl.

Am vorletzten Tag dann nochmals Edelmetall: Nach einem spannenden Finale in strömendem Regen gewann sie die Bronzemedaille in der olympischen Disziplin 25 Meter Pistole Frauen hinter der Salzburgerin Silvia Steiner und Marion Knaus aus der Steiermark.