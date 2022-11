Toller Medaillenregen für Wallerns Jiu Jitsu-Kämpfer

Werbung

Am Samstag fanden in der Sporthalle Kapfenberg die Österreichischen Meisterschaften und Staatsmeisterschaften im Fighting-, Ne waza- und Duo-System statt. Der Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern war mit sechs Kämpferinnen und Kämpfern bei diesem Wettkampf vertreten und räumte wieder einmal ordentlich ab.

Im Fighting war Szofia Horvath in der Klasse U10 (+42 Kilogramm) eine Klasse für sich und holte sich den Titel. Den gab es auch für Yoanna Ivanova in der U14 (-52 Kilogramm) und Romeo Horvath, ebenfalls in der U14 (-55 Kilogramm).

Zweite Plätze holten sich Jan Kiss in der U12 (-42 Kilogramm) und Emma Zsoldos (U14 -52 Kilogramm).

U21-Weltmeisterin Lisa Fuhrmann ließ in der Allgemeinen Klasse bis 70 auch nichts anbrennen und erkämpfte sich souverän die Goldmedaille.

Zahlreiche Topplätze auch im Ne Waza

Auch im Ne Waza-Bewerb regnete es Edelmetall für die Athleten vom Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern. Emma Zsoldos war in der U12 (+48 Kilogramm) der Titel nicht zu nehmen. Szofia Horvath (U12 +48 Kilogramm), Lisa Fuhrmann (AK +70 Kilogramm) musste sich mit Silber „trösten“.

Jan Kiss (U12 -42 Kilogramm) und Romeo Horvath (U14 -55 Kilogramm) nahmen Bronze mit nach Hause.