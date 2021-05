Am Pfingstwochenende fanden in Neusiedl die Österreichischen Staatsmeisterschaften Segeln in den Klassen FD, Laser und Laser Radial statt. Der Organisator-Verein Union Yacht Club Neusiedler See (UYCNs) räumte dabei kräftig ab, ebenso der Yachtclub Breitenbrunn (YCBb).

Bei stürmischem Wind und viel Regen wurden in drei Tagen die Platzierungen ausgesegelt. Von zwölf Titeln konnten acht Top-Drei-Plätze von burgenländischen Sportlern geholt werden. Am erfolgreichsten war dabei der UYCNs. Mit dem vierten Gesamtrang holte etwa Christoph Marsano im Laser-Boot den Meistertitel nach Neusiedl. Mit Eva-Maria Schimak hat der UYCNs auch eine neue Vize-Staatsmeisterin im Laser Radial-Bewerb der Damen.

Bei den Herren gingen Sieg und Meistertitel an Anton Messeritsch vom YCBb, er verwies Julius Kapwinski (UYCNs) auf Platz zwei. Rang drei ging an seinen Teamkollegen Gregor Palletschitz. Im FD-Bewerb stand das Burgenland nicht am Podest.