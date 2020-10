Vor kurzem ging der neue FTT Mädchen Stützpunkt Nord des Burgenländischen Fußballverbands (BFV) erstmals in Betrieb. Beim ersten Stützpunkttraining in Frauenkirchen nahmen gleich 15 Mädchen im Alter von sieben bis zwölf Jahren teil — „mehr als erwartet“, freut sich Yvonne Lindner, Leiterin der Sektion Mädchen und Frauen beim BFV. „Wir wussten nicht, wie der Stützpunkt ankommen wird, ob sich überhaupt Mädchen anmelden werden“, erzählt sie. Demnächst sollen es sogar noch mehr Mädchen werden, drei mussten aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen absagen.

Das Niveau war bei der Premiere unerwartet hoch. „Wir waren sehr überrascht, wie gut einige waren“, freut sich Lindner. „Wir werden sicher Empfehlungen für die burgenländische U14-Auswahl abgegeben“, so die ehemalige NSC-Kickerin. Das Training richtet sich aber auch gleichermaßen an Anfängerinnen: „Zum einen haben die Trainings einen leistungsbezogenen Aspekt, zum anderen sollen sie einfach eine Möglichkeit für alle Mädchen sein, unter Mädchen spielen zu können, egal auf welchem Niveau“, schildert Lindner ihre Philosophie. Künftig will man die Trainings aber nach Niveau und Alter unterteilen, um ein hochwertiges Training für alle garantieren zu können. Geleitet wird der Stützpunkt von Mönchhof-Kickerin Sandra Himmler.