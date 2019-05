Schon sehr zeitig in der heurigen Windsurf Saison wurde vom 26. bis 28. April beim Surf Worldcup in Neusiedl am See der Österreichische Meister gekürt. Größter Favorit aus österreichischer Sicht war natürlich Marco Lang - Gewinner des PWA Slalom Events in Sylt im Jahr 2017. Und der Linzer wurde seiner Rolle auch gerecht und sicherte sich den Sieg vor heimischem Publikum. Er gewann vor Tom Malina (Tschechien) und vor Landsmann Markus Purwitzer.

Seit Jahren etabliert und einer der beliebtesten Bewerbe beim Publikum ist der Tow In-Contest. Bei diesem Bewerb ging der Weidener Freestyler Max Matissek an den Start und cruiste sich schlussendlich auf den fünften Platz des Klassements. Den Sieg holte sich Mattia Fabrizi vor Amado Vrieswijk.

Kommendes Wochenende steht dann noch der Kitesurf Team-Contest am Programm. Vier Teams mit jeweils vier Ridern (freestyle women/men, foiling men, strapless men) werden - je nach Wind - in unterschiedlichen Formaten gegeneinander antreten. Wobei hier ganz klar die Show in Ufernähe im Vordergrund steht und davon wird man als Zuseher ganz besonders profitieren. Die Action und die Freude am Kitesurfen werden zum Greifen nahe sein.

Die Segel-Bundesliga startet in Neusiedl

Neben den Surfern stehen diesmal auch die Segler im Blickpunkt. Die Segel-Bundesliga macht dabei Station im Rahmen des Surfworldcups am Neusiedler See. Mit den kurzen Rennen der 18 besten österreichischen Segelclubs in unmittelbarer Ufernähe eröffnet das Liga-Segeln auch den Fans die Möglichkeit, das Geschehen hautnah zu verfolgen.

Von 3. bis 5. Mai fällt der Startschuss zur diesjährigen Bundesliga. Mit dabei aus burgenländischer Sicht sind der Burgenländischer Yacht Club, der Union Yacht Club Neusiedlersee, Yachtclub Breitenbrunn und der Yacht Club Podersdorf .