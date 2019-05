Der Surfworldcup zog heuer leider die Massen nicht an, aufgrund wechselnder Wetterbedingungen am Neusiedler See blieben die Zuschauer aus.

Über den Heimsieg von Marco Lang beim Slalom berichteten wir bereits letzte Ausgabe. Dafür tat sich aus burgenländischer Sicht noch etwas am letzten Wochenende beim Tow-In Contest: Der Weidener Max Matissek rutschte im Gesamt-Klassement noch etwas ab und wurde am Ende des Events Elfter.

Reiter Den Zuschauern wurde beim Kite-Surf-Bewerb einiges geboten. Mit Stunts, spektakulären Sprüngen und Showeinlagen (wie hier von Sandro Haubenwallner von den Westcoastkiters Breitenbrunn) wurde den Fans bei bescheidenem Wetter eingeheizt.

Den Sieg holte sich Sam Esteve (FRA) vor Mattia Fabrizi (ITA) und Julien Mas (FRA). Zudem fand auch der Kite-Surf-Bewerb statt.

Zwei Teams landeten am Stockerl

Auch die Segel-Bundesliga machte in Neusiedl Station und zog ein Event durch – und das aus heimischer Sicht äußerst erfolgreich. Der Burgenländische Yacht Club (BYC) holte den Sieg bei der Saisonpremiere. Der Yachtclub Breitenbrunn machte den burgenländischen Doppelsieg perfekt, auf Rang drei folgte der SCTWV Achensee. Ein Wintereinbruch in Teilen Österreichs in Kombination mit einem Sturmtief führte auch zu unsegelbaren Bedingungen am letzten Tag des Auftaktes in die heurige Segel-Bundesligasaison.

Bei nur fünf Grad Celsius Lufttemperatur und Windgeschwindigkeiten um die 70 km/h in Neusiedl am See war an eine Fortsetzung der Wettfahrten nicht zu denken. Es konnten sieben Runden bei wirklich guten Wind- und Wetterbedingungen absolviert werden. Die bereits gestartete, aber nicht mehr abgeschlossene achte Runde musste gestrichen werden. An den ersten beiden Plätzen und dem Doppelsieg für das Burgenland änderte dies nichts mehr.

Der Burgenländische Yachtclub aus Rust holte damit nach dem Sieg beim Saisonfinale am Mondsee auch den ersten Platz beim Auftakt in dieser Saison. „Natürlich ein Auftakt nach Maß, so kann es gerne weitergehen“, freut sich Neo-Teammanager und Trimmer Valentin Unger. „Im Prinzip haben wir auf das bestehende Team der letzten Jahre aufgebaut, vorne am Bug haben wir mit Felix Hiebeler einen neuen, jungen Segler dabei. Er hat sensationell schnell ins Team gefunden“, freut sich auch Clemens Kruse, Großschottrimmer bei den Rustern.

Mit Platz zwei durch den Yachtclub Breitenbrunn (YCBb) und den Plätzen sechs und elf für den Union Yachtclub Neusiedlersee (UYCNs) sowie den Yachtclub Podersdorf (YCP) spielen die burgenländischen Clubs ganz zu Beginn der Saison ihren Heimvorteil offensichtlich aus. Christian Binder und sein Team vom YC Breitenbrunn sorgten für den Doppelsieg.

„Wir haben uns mit kleinen taktischen Fehlern und einem vermeintlichen Frühstart selbst um den möglichen Sieg hier gebracht. Egal, unser Augenmerk gilt jetzt voll und ganz der ersten Champions League.“ Der UYCNs und der YCP kamen über die Qualifikation in die Bundesliga und zeigten gleich auf. Die Segel-Bundesliga wird Mitte Juni in Velden fortgesetzt.