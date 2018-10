Der SC/ESV Parndorf hat in den vergangenen Wochen die Trendwende geschafft. Nach dem miserablen Start mit nur einem Punkt aus sieben Spielen hat der Traditionsklub zuletzt elf Punkte aus fünf Runden geholt. Drei Siege und zwei Unentschieden stehen auf der Habenseite.

Trainer Kurt Jusits meinte beim Amtsantritt, dass an der einen oder anderen Schraube zu drehen sei. Das hat der Coach nun eindrucksvoll geschafft. Jusits Erfolgsrezept ist es, variabel zu sein. Mut zum Risiko zeigt man plötzlich bei den Nordburgenländern. Immer wieder steckt der 55-Jährige seine Mannschaft in ein anderes System. Ein offensives 4-4-2 war da ebenso dabei wie zuletzt beim Tabellenführer Ebreichsdorf die Defensiv-Variante mit einer Fünfer-Kette und davor drei Sechser. Dementsprechend wird auch immer wieder rotiert. Da spielt dann auch schon mal Kapitän und Jusits-Sohn Thomas , der davor meist im defensiven Zentrum agierte, zwei Reihen weiter vorne, auf der Zehner-Position.

Die beiden 20-jährigen Daniel Gruber und Benni Knessl, die zuletzt gemeinsam viermal in Folge in der Startelf standen, waren in Ebreichsdorf vorerst nur auf der Bank. Dafür stand Emil Harrer ebenso in der Startelf wie Gerhard Karner, der sich prompt mit einem Treffer bedankte.

Der Vorteil in Parndorf ist aktuell eben auch, dass man fast aus dem Vollen schöpfen kann. Nur Mario Wendelin steht nicht zur Verfügung. Sandro Kizlin, der seit Ende August (Schulterverletzung) kein Spiel bestritt, ist wieder im Training und wird wohl in den kommenden Spielen in der Burgenlandliga-Mannschaft Spielpraxis sammeln. Variabel sein und mehrere Systeme im Talon zu haben, ist immer ein Vorteil. „Umsetzen müssen es aber die Spieler auf dem Platz“, so Juists. „Weil das gelingt oft nicht auf Anhieb, so war es auch bei uns.“ Zusatz: „Aktuell ist die Mannschaft aber in der Lage, dies zu erledigen.“