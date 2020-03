Nikolaus Kojnek vom TC Nickelsdorf startete beim U14-Turnier in Kaiserebersdorf als Nummer eins gesetzt mit seinem Mattersburger Partner Alexander Gschiel. Gleich von Beginn an wurde das rot-goldene Duo beim Event des Wiener Tennis Verbandes seiner Favoritenrolle gerecht: Nach einem Freilos in Runde eins starteten sie mit einem souveränen 6:1 und 6:1-Sieg ins Turnier.

Im Semifinale standen sie im Burgenland-Duell dem Eisenstädter Brüder-Paar Paul und Anton Kahlig gegenüber. Zu Beginn dominierten Kojnek und Gschiel noch mit einem klaren 6:1-Satzgewinn. Danach wurde es allerdings noch einmal brenzlich für die beiden, den zweiten Satz verloren sie mit 4:6. Im entscheidenden Tie-Break lösten sie jedoch ihr Ticket für das Finale. Dort ließen sie gegen die Wiener Bernhard Boruta und Nikola Ajdarovic nichts mehr anbrennen und sicherten sich und dem BTV den Sieg.

Beim U12-Turnier war aus dem Bezirk auch noch Maximilian Mertl vom UTC Neusiedl am See vertreten. Er holte im ersten Match einen Arbeitssieg gegen Remo Wagner vom Veranstalterverein Kaiserebersdorf und setzte sich mit 2:6, 6:4 und 10:6 durch. In Runde zwei war aber schließlich Endstation.