Nach der Corona-Pause startet für die burgenländischen Tennisvereine am Wochenende verspätet der Meisterschafts-Alltag. Einiges ist dabei heuer anders: So gab es etwa zahlreiche (erlaubte) Rückzieher von Mannschaften, weshalb man sich beim BTV dafür entschied, dass es heuer zwar Meister, aber keine Absteiger geben wird.

Bei der einzigen Mannschaft aus dem Bezirk in der höchsten Spielklasse, dem ASKÖ TC Eisenstadt, freut man sich bereits auf den Neustart in der Landesliga A. „Grundsätzlich wollen wir uns wieder im oberen Drittel der Liga einordnen“, erklärt Obmann Heinz Mock. „Da es keine Absteiger gibt, können wir locker in die Saison starten.“ Beim Kader hat sich beim Team aus der Landeshauptstadt kaum etwas verändert. Lediglich Alexander Wagner wurde von der „Zweier-“ in die Landesliga-Mannschaft aufgestuft.

Auch bei den Damen setzt der ASKÖ TC Eisenstadt auf den Nachwuchs aus dem Eigenbau, das Kreisliga-Team besteht zum Teil aus ehemaligen Spielerinnen der U15-Schülerliga, in der Einsteigerklasse spielen sogar „die ganz jungen, 12-Jährigen“ mit.

Auch beim ehemaligen 2. Bundesliga-Team aus St. Margarethen ist die Vorfreude bereits groß. In der zweiten Saison nach dem Rückzug aus der 2. Bundesliga ist das Ziel klar: „Wir wollen weiter aufsteigen. Alle unsere Mannschaften sind für ihre Liga eigentlich zu stark“, erzählt Obmann Harald Kicker von den Ambitionen seines Vereins. Nach dem Abschied aus der zweithöchsten Spielklasse ging es zuerst in die Kreisliga, nach dem Meistertitel im Vorjahr steht man nun in der Landesliga B Nord. „Wenn wir immer mit unserer stärksten Besetzung spielen, dann sind wir definitiv Titelanwärter“, schätzt der Obmann. Allerdings haben sich einige Vereine Verstärkung von Vereinen geholt, die beim Neustart ihre Nennung zurückzogen.