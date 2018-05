Der Tennis-Nachwuchs aus drei Bundesländern matchte sich am Montag auf der Anlage des UTC St. Georgen. Die maximale Teilnehmerzahl wurde dabei voll ausgeschöpft, mit einem Spielermangel hat die neue Event-Reihe des BTVs also nicht zu kämpfen.

Am Start waren auch einige Kids aus dem Nordburgenland, die sich von ihrer besten Seite präsentierten. Gespielt wurde dabei in zwei Gruppen und schließlich in Kreuzspielen um die Plätze. Ausgetragen wurde das Event als Mixed-Bewerb, das heißt Mädchen und Burschen spielten gemeinsam in einer Gruppe.

In der Gruppe 1 sicherte sich Konstantin Pürrer vom TC Jois den zweiten Platz. In der Gruppe zwei landete mit Theodor Kojnek (TC Nickelsdorf) ein weiteres Talent auf dem zweiten Rang. Timur Horvath vom TC Gattendorf spielte in Gruppe 3 groß auf und holte sich Silber.