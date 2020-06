Am Wochenende war es endlich so weit, der Liga-Betrieb ging wieder los. Die Pamhagener starteten in der Landesliga B mit einem souveränen Sieg. Bei den Damen ist die Bilanz der zwei stärksten Vereine aus dem Bezirk durchwachsener: Neusiedl setzte sich gegen Neudörfl durch, Zurndorf unterlag in der Landeshauptstadt.

Für den TV Pamhagen hätte der Auftakt der neuen Saison aber kaum besser laufen können. Auswärts gegen Mattersburg feierten die Tabellenführer einen glatten 7:0-Erfolg. Nur zwei Sätzen in sieben Matches konnten die Gastgeber den Pamhagenern dabei abringen, die übrigen 14 Sätze gingen an die Bezirks-Asse.

Die nächsten beiden Runden hat Pamhagen ein Freilos, erst am 27. Juni geht es mit dem Bezirksderby gegen Zurndorf weiter. Bereits am Samstag hat dagegen Neusiedl die Chance, den Pamhagenern die Führung streitig zu machen.

Im Gegensatz zu den männlichen Kollegen startete für die Zurndorferinnen die Saison in der Landesliga B bereits am vergangenen Wochenende. Gegen den UTC Eisenstadt war dabei aber kein Kraut gewachsen, lediglich Carla Schmidt und Valeria Neumann konnten mit einem Sieg im Doppel einen Punkt bei der 5:1-Niederlage für Zurndorf anschreiben.

Erfolgreicher waren dagegen die Damen aus der Bezirkshauptstadt, die sich auswärts in Neudörfl mit 5:1 durchsetzen konnten. Im Einzel waren die Neusiedlerinnen nicht zu biegen, Vera Windholz und Elisabeth Mayer zogen im Doppel nach hartem Kampf im entscheidenden Tie-Break aber den Kürzeren. Damit liegt Neusiedl hinter Pöttsching auf Platz zwei.