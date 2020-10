Vor kurzem feierten Theo Kojnek und Nico Mayer vom TC Nickelsdorf im Finale der Burgenländischen U10-Mannschaftsmeisterschaften einen knappen Sieg beim TC Parndorf.

In einem spannenden Match gegen Julian Szankowich und Jakob Kerfurt stand es nach den Einzel-Matches 1:1, die Entscheidung musste also im Doppel fallen. Auch zu viert am Platz schenkten sich die Nachwuchs-Asse nichts. Die beiden Nickelsdorfer legten mit 4:3 vor, mussten den zweiten Durchgang aber glatt mit 0:4 abgeben. In einem hart umkämpften Match-Tiebreak bewiesen die Nickelsdorfer letztlich den längeren Atem und setzten sich mit 10:5 gegen Szankowich/Kerfurt durch.

Damit stand das Duo, wie bereis im Vorjahr, im Bundesfinale in der Gruppe blau mit Hochwolkersdorf, Stans und Seekirchen. Nach einem Sieg gegen Stans und einer Niederlage gegen Hochwolkersdorf holten Kojnek und Mayer noch einen souveränen 3:0-Erfolg gegen Seekirchen. Im anschließenden kleinen Finale gegen Pötzleinsdorf musste sich Theo Kojnek zum ersten Mal in diesem Bundesfinale im Einzel geschlagen geben, unterm Strich blieb dem Duo der starke vierte Platz.