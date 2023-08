Neusiedls Koppitsch holte Sieg in Wallern

Mit einem starken Teilnehmerfeld (43 Männer, acht Frauen) ging das ITN-Turnier des TC Wallern über die Bühne. Der Regen brachte die Veranstalter zwar an den Rande der Verzweiflung. Aber mit viel Einsatz konnten die Plätze stets in Schuss gehalten werden. „Wir mussten sie insgesamt viermal herrichten“, berichtete Mitorganisator Markus Janisch. „Der Regen hat uns ein paar Mal reingepfuscht.“

Das Wetter hielt aber weder die Spieler noch die Fans davon ab, für eine gelungene Veranstaltung zu sorgen. Bei den Männern feierte Florian Koppitsch vom UTC Neusiedl den Turniersieg. Bereits in der Vorwoche konnte er sein Heimturnier in der Seestadt gewinnen, jetzt belohnte er sich zu seinem 20. Geburtstag und bezwang Stefan Gartner (TC Illmitz) im Finale mit 6:2, 6:4. Beide Semifinale verliefen übrigens äußerst knapp und wurden im Match Tiebreak entschieden. Gartner eliminierte Andreas Kropf (UTC Halbturn) in einem packenden Duell und triumphierte mit 6:0, 3:6, 13:11. Koppitsch wiederum musste seinen Mannschaftskollegen Bernhard Scheidl ausschalten. Der Routinier sicherte sich den ersten Satz mit 6:2. In der zweiten Runde eilte der Youngster mit 6:2 ins Match Tiebreak, wo er Scheidl mit 10:6 bezwingen konnte.

Platz zwei. Stefan Gartner vom TC Illmitz musste sich im Finale dem Neusiedler Florian Koppitsch geschlagen geben. Foto: Schneeweiß

Müllner feierte einen klaren Heimsieg

Bei den Damen schafften es Evelyn Sattler (TV Tadten) und Lokalmatadorin Elena Müllner (TC Wallern) ins Finale. Dort war die Heimspielerin die Chefin am Platz und gewann deutlich mit 6:0, 6:1.

Klare Sache. Im Finale hatte Elena Müllner (l., TC Wallern) mit Evelyn Sattler (TV Tadten) keine Mühe und konnte sich klar durchsetzen. Foto: privat

Im B-Bewerb kam es im Finale zum Bruderduell zwischen Rainer und Martin Sattler (TC Frauenkirchen). Ersterer konnte sich in drei Sätzen mit 3:6, 6:0, 6:4 durchsetzen. „Wir sind zufrieden. Es war ein tolles Turnier“, zog Janisch einen positiven Schlussstrich. Unterstützt wurden die Wallerner von der Raiffeisenbank (Pokalspende) und von Perlinger Gemüse (Kühlwagen und Gemüse).