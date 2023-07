Tennis-Coup für Koppitsch

Ein neues Konzept des UTC Neusiedl am See mit einem Preisgeldturnier nur für Hobbyspieler:innen fand am vergangenen Wochenende starken Anklang. Nicht weniger als 98 verschiedene Teilnehmer:innen ritterten über fünf Turniertage in den Bewerben AK ITN > 3,50, AK ITN >5,50, Damen >5,50 A+B Bewerb sowie im AK Doppel um den Sieg. Durch die eingezogenen ITN Grenzen war ein starkes, aber auch ausgewogenes Teilnehmerfeld garantiert. Es fanden Spieler:innnen aus ganz Österreich und sogar aus Ungarn den Weg in die Bezirkshauptstadt.

Im Damenbewerb lieferte Samantha Müllner vom TC Höflein die stärkste Leistung ab, und sicherte sich durch vier Matches ohne Satzverlust den überlegenen Turniersieg und immerhin 120 Euro Preisgeld. Evelyn Sattler erholte sich bestens von ihrer knappen Auftaktniederlage und sicherte sich noch den Damen B-Bewerb.

Im Doppel-Bewerb mussten die jeweiligen Paarungen gemeinsam mindestens einen ITN von 8,50 aufweisen, was für große Ausgeglichenheit sorgte. Nicht weniger als sieben Matches gingen ins berühmt-berüchtigte „Match Tiebreak“ und in vielen Matches entschieden nur wenige Punkte oder „Deciding Points“ über Sieg oder Niederlage. In einem dramatischen rein „Neusiedler“ Endspiel beendeten schließlich Böhm/ Scheidl mit 7:6, 7:6 den Traumlauf von Koppitsch/ Gaugg.

Ungarische Spieler dominierten Bewerb

Im „AK 5,50 Einzel“ zeigten die ungarischen Spieler vom SE Köszeg groß auf. Teilweise mit großzügig hohen ITNs ausgestattet, pflügten sie durchs Feld und ließen ihren ähnlich hoch gerankten heimischen Gegnern oft nur wenig Chancen. Laszlo Mayer gewann schließlich den Bewerb und die 200 Euro an Preisgeld.

Koppitsch besiegte die Nummer eins des Turniers

Stolz sein, das kann auch der Heimverein UTC Neusiedl, denn nicht nur der prestigeträchtige Doppeltitel blieb durch Böhm/Scheidl in heimischen Händen, auch im nominell „stärksten“ Bewerb, dem AK > ITN 3,50 gab es einen sensationellen Heimsieg zu bejubeln.

Im Finale setzte sich Florian Koppitsch (19) gegen die Nummer eins des Turniers, den etwas höher eingeschätzten, und extrem zähen Michael Granzer mit 7:5, 6:3 durch. Vor allem die hohe Anzahl an Winnern von der Vorhandseite und das mutige Offensivtennis des Youngsters entschied diese Partie zu Gunsten des Neusiedlers. Dieser zeigte unter maximalem Druck vor Heimpublikum eines seiner besten Turniermatches bisher und drückte seinen routinierten Gegner immer wieder mit teilweise brachialer Gewalt vom Platz.

Als Lohn gab es einen 200 Euro-Siegerscheck. „Es war im Finale eine meiner besten Leistungen bisher im Turniertennis. Das gibt mir viel Selbstvertrauen für die kommenden Turniere und ich freue mich, endlich einen Titel im Erwachsenen Tennis, noch dazu auf eigener Anlage, geholt zu haben“, war Lokalmatador Koppitsch überglücklich. Thomas Böhm, seines Zeichens Turnierleiter, freute sich über das große Teilnehmerfeld und blickte bereits in die Zukunft: „Das Niveau war extrem hoch und die Bewerbe sehr ausgeglichen. Wenn unsere Partner, allen voran die Raiffeisenbank, an Bord bleiben, oder sogar aufstocken, werden wir das Turnier sicherlich in ähnlicher Form auch im nächsten Jahr veranstalten.“