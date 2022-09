Youngsters machen bei Landesmeisterschaften auf sich aufmerksam

Werbung

Lea Haider-Maurer vom ASKÖ TC Eisenstadt wurde am vergangenen Wochenende bei den Landesmeisterschaften in Neudörfl Lea Haider-Maurer ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie holte in der Altersklasse U12 vor ihrer Vereinskollegin Isabella Hauenschild den Sieg. Bei den Burschen scheiterten der Ruster Julian Schreiner, der Großhöfleiner Stefan Lehner und der Eisenstädter Matthias Posch im Viertelfinale. Frederik Szüsz vom UTC Neusiedl und Michael Haider vom TC Illmitz mussten im Halbfinale die Segel streichen. Anton Kahlig vom ASKÖ TC Hornstein wurde in der Altersklasse U14 Zweiter vor Alex Achs vom UTC Neusiedl und Sebastian Szankowich vom TC Parndof. Bei den unter 16-Jährigen wurde Paul Kahlig Vierter. Samuel Huber vom UTC Neusiedl belegte Platz fünf, Timo May vom ASKÖ TC Eisenstadt wurde Sechster.

Schon in der Woche zuvor haben in Neusiedl am See die Kids-Landesmeisterschaften stattgefunden. Dabei kämpften Kinder in den Altersklassen U8 bis U11 um Medaillen. Aus den Nordbezirken durften Emilia Weiss-Schautz vom ASKÖ TC Eisenstadt und Valentin Szüsz vom UTC Neusiedl in der Altersklasse U10 den Turniersieg bejubeln. Frederik Szüsz siegte in der U11, Bastian Pfeffer vom TC Weiden in der U8.