Platz 33 für Alexander Hamm

Am Wochenende fand die European Teqball Tour in Madrid statt. Mittendrin war der 14-jährige Neusiedler Alexander Hamm vom Multisportverein laketownRIDERS. In der ersten Runde des Men’s Singles Bewerbs schlug Hamm den 36-jährigen Bulgaren Chavdar Slavkov (12:10, 12:10). Endstation war gegen die Nummer 45 der Welt, den 27-jährigen Moldawier Alexandru Sirghi. Hamm erreichte den geteilten 33. Platz von 106 Teilnehmern. Er verdient sich im Turnier 268 Weltranglistenpunkte und macht damit den Sprung von Rang 807 in die Top 350 der Welt. Im Men’s Doubles schied Hamm mit Cristian Ortiz Lolo nach zwei Niederlagen aus.