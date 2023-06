Erfolgreiche Halbturner

Heute, Donnerstag, wird der Tischtennisclub Halbturn sein letztes Training in diesem Meisterschaftsjahr abhalten. Ein Rückblick zeigt, dass sich die Anstrengungen der letzten Monate gelohnt haben. Die Halle ist bei den Trainings meist voll und die vier Tische sind bei weitem nicht ausreichend. Der UTTC-Nachwuchs spielt im Burgenland an der Spitze mit. Die Kategorien U11 bis U15 sind fest in Halbturner Hand. Die Mannschaften im Ligabetrieb spielten in allen vier Ligen im Spitzenfeld und erreichten in drei von vier Ligen jeweils den zweiten Platz. Im nächsten Jahr wird Halbturn mit zwei Mannschaften in der 2. Landesliga spielen und in der 2. Klasse wird eine fünfte Mannschaft hinzukommen. Im Intercup vertrat der Tischtennisverein die Gemeinde Halbturn auswärts in Bordeaux-Merignac (Frankreich) und in Poczesnan (Polen). Zuhause trat man gegen Herstal (Belgien) und Merseburg (Deutschland) an. Nach einem Sieg gegen Merseburg (4:1) und einer Niederlage in Frankreich (1:4) erreichte man den zweiten Platz in der Vorrunde und stieg in die Kurt Posiles Trophy der Zweitplatzierten auf. Dort musste man sich knapp gegen Herstal (2:4) und in Polen (3:4) geschlagen geben. Werner Thury war als Referee beim Europe Top-16 in Montreux (Schweiz) und beim WTT Star Contender in Bangkok im Einsatz.