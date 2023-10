Halbturn hat starke Youngsters

Der Tischtennisverein Halbturn blickt voller Stolz auf seine Nachwuchsspieler. Im Meisterschaftsspiel der 2. Klasse Nord gegen Hornstein kamen die Youngsters Lukas Frank und Gabriel Csida erstmals zum Einsatz. Gemeinsam mit ihrem Coach Jakob Knöbl feierten sie einen 6:4-Sieg und das trotz anfänglichen 1:3-Rückstands. „Das ist ein vielversprechender Start in ihre erste Meisterschaftssaison“, freute sich Vereinskollegin Victoria Ehn.

Darüber hinaus zeigten Frank und Csida auch beim WIN-Turnier in Kapfenberg ihr Können. Frank belegte in Gruppe 13 mit einer Bilanz von 5:4 den hervorragenden 4. Platz, während Csida in Gruppe 15 den 7. Platz erreichte.

Bei den Mädchen kämpfte ein weiteres Tischtennis-Ass der Halbturner in Bruck an der Mur: Cora Lang. Sie belegte in der Gruppe 5 den 15. Platz.