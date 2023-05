Landesmeistertitel und Vize für Youngster Frank

Großer Erfolg für den UTTC Halbturn bei den Landesmeisterschaften in Neusiedl am See. Lukas Frank (11) holte den 1. Platz im U13-Bewerb und wurde Zweiter bei der U15.

Im U13-Turnier gab es sogar ein vereinsinternes Finale. Frank musste seinen Mannschaftskollegen Gabriel Csida (13) besiegen, der somit den Vizelandesmeistertitel holte. Die beiden Mönchhofer trafen auch im Halbfinale der U15 aufeinander, wo sich Frank durchsetzte und Csida auf den dritten Platz verwies. Die beiden Tischtennis-Asse bündelten schließlich ihre Kräfte, um gemeinsam das U15-Doppel zu bestreiten. Dort holte das von Coach Peter Nemeth betreute Duo Platz drei.

Storf und Fuchs trumpften groß auf

Bei den Herren holte sich UTTC Oberwart-Spieler Martin Storf den Landesmeister-Titel. Er besiegte im Finale seinen Mannschaftskollegen André Pierre Kases, mit dem er zusätzlich den Landesmeistertitel im Doppel holte.

Bei den Frauen stach eine Person heraus: Elina Fuchs vom TTC Oberpullendorf. Die junge Sportlerin holte sechs Landesmeistertitel.

Kases und Fuchs standen auch im Rahmen der Feierlichkeiten zum 75-Jahr-Jubiläum im Rampenlicht. Die beiden amtierenden Staatsmeister wurden auf die Bühne geholt und geehrt. Gleiche Ehre wurde natürlich auch Senioren-Staatsmeister Gerhard Puhr zuteil.

An die 100 Festgäste feierten mit dem BTV in der Aula der Akademie der Wirtschaft in Neusiedl am See gemeinsam mit der anwesenden Prominenz aus Sport und Politik. „Es war eine tolle Veranstaltung“, freute sich Wilfried Lenauer vom UTTC Neusiedl am See, der natürlich mit seinem Verein bei der Organisation des Events maßgeblich beteiligt war.