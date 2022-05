Neusiedler Enz kürte sich zum Doppel-Landesmeister

Werbung

Bei den Landesmeisterschaften in Neusiedl setzte sich Enz am Wochenende sowohl im U21-Einzelbewerb als auch im Herren-Doppel an der Seite von Michael Seper durch. Im Herren-Einzel holte der 21-Jährige die Bronzemedaille, Seper triumphierte.

Lange bleibt allerdings nicht Zeit zu feiern, denn schon seit Donnerstag ist Enz bei den Staatsmeisterschaften in Vorarlberg. Dort darf er sich im Bundesländerbewerb an der Seite von Andre Pierre Kases und Doppelpartner Michael Seper berechtigte Chancen auf den Sieg ausrechnen. In der Setzliste rangiert Team Burgenland auf Position zwei.

Mit Seper ist Enz im Doppelbewerb an dritter Stelle gesetzt, im Einzel auf Position acht. Das Ziel des Youngsters wird auch bei den nationalen Titelkämpfen zumindest eine Medaille sein.