UTTC Halbturn mit 9:1-Sieg im Spitzenspiel

Werbung

Halbturn trat gegen den unmittelbaren Verfolger aus dem Landessüden um die Spitzenpositionen in der 2. Landesliga auswärts an. Gab es beim Heimspiel im Herbst noch ein knappes 6:4, so deklassierten Fabian Thury, Aurel Sebö und Erich Egermann die Südburgenländer zur Überraschung aller Zuseher relativ klar. Fabian Thury und Aurel Sebö konnten ihre Spiele gewinnen und auch Erich Egermann steuerte zwei Siege und das Doppel mit Fabian Thury zum klaren 9:1 bei. Dieser Erfolg brachte Halbturn die derzeitige Tabellenführung vor Pinkafeld, das aber noch zwei Spiele ausständig hat. „Der zweite Platz ist abgesichert und wir wollen Pinkafeld zumindest noch ärgern“, zeigt sich Youngster Fabian Thury kämpferisch.

In der Vorwoche ging die burgenländische Nachwuchsliga in Mattersburg über die Bühne. Zwei Halbturner Talente zeigten auf: Lukas Frank sicherte sich den dritten Platz in der Gruppe 1. Cora Lang gewann die 2. Gruppe vor Gabriel Csida.