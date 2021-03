Nach dem starken Abschneiden der Neusiedler Tischtennis-Asse im Grunddurchgang können Krisztian Szabo, Phillip Enz und Michael Seper das Play-off kaum noch erwarten.

Vergangene Woche kam nun die Auslosung vom Bundesverband: Der UTTC Neusiedl startet am 27. März gegen Kufstein ins Play-off. Die Viertplatzierten des Grunddurchgangs bekommen es im ersten Spiel mit den Erstplatzierten zu tun. Bisher musste Kufstein nur eine Niederlage aus 17 Spielen einstecken. Die besten sechs Teams spielen quasi in der Rückrunde des Grunddurchgangs um den Meistertitel und den Aufstieg.

Bevor die 2. Bundesliga in die Zielgerade biegt, steht für die Nummer zwei des Vereins aber noch die U21-Meisterschaft des Österreichischen Tischtennis Verbandes (ÖTTV) an. Seper hat sich als achtbester Spieler in der Altersgruppe bis 21 Jahre für das U21-Top-Ten-Turnier qualifiziert. Sein Teamkollege Phillip Enz hat das Ticket für das Event knapp verpasst, er ist aktuell Nummer vier der Warteliste. Gespielt wird am 20. und 21. März in Wels. Eine Auslosung gibt es bisher noch nicht.

Seper erwarten beim Turnier starke Gegner

„Das ist natürlich eine super Gelegenheit für die Nachwuchstalente“, freut sich Vorstandsmitglied Gabriele Enz mit ihren Schützlingen. Das seit kurzem aktzeptierte Präventionskonzept ermögliche nun wieder Turniere. Auf ihren Nachwuchs warten dort allerdings starke Gegner: „Die besten zwei der Altersgruppen-Rangliste spielen regelmäßig in der (ersten; Anm.) Bundesliga“, weiß Enz.

Derzeit hofft man in Neusiedl auch noch auf grünes Licht für die Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse und der Jugend. Diese hätten bereits 2020 in der Bezirkshauptstadt über die Bühne gehen sollen, wurden schließlich aber auf 2021 verschoben. „Vor Juni wird aber wohl nichts gehen“, will sich Enz nicht zu früh freuen. Der UTTC hätte dort durchaus Chancen auf den ein oder anderen Meistertitel.