UTTC Neusiedl: Vier Punkte gegen den Abstieg

Die Heimspiele gegen Leoben und Kapfenberg wollte der UTTC Neusiedl nutzen, um den Vorsprung auf die drei Abstiegsplätze weiter auszubauen. Mit zwei Unentschieden gelang das am Ende zwar nicht, aber das Guthaben von drei Punkten konnte von den Seestädtern zumindest gehalten werden.

Gegen die steirischen Konkurrenten wäre in der Doppelrunde am Wochenende durchaus mehr drin gewesen, führte man doch vor dem entscheidenden Doppel jeweils mit 5:4. „Gegen Kapfenberg war es ganz bitter, da hat es in fünf Sätzen knapp nicht gereicht“, so Vorstandsmitglied Gabriele Enz. „Aber unterm Strich sind wir mit beiden Spielen zufrieden.“ Die vierwöchige Pause bis zur nächsten Runde werden die Neusiedler zum Trainieren nutzen, ehe Ende April die heiße Phase der Meisterschaft beginnt.