Am Sonntag hatte das Team aus Neusiedl am See eine wichtige Partie in der 2. Bundesliga 2B zu bestreiten. Die Kollegen von Feldkirchen/Puch waren in der Halle der HAK Neusiedl zu Gast. Die Duelle waren von Beginn an äußerst spannend und umkämpft, kein Ball wurde aufgegeben.

4:3-Rückstand noch in Erfolg umgewandelt

Die erste Partie des Tages verlor Michael Seper mit 3:0, doch Krisztian Szabo (3:0) und Jungstar Phillip Enz (3:2) besorgten die Führung. Entscheidend waren dann die letzten drei Duelle – da lag Feldkirch mit 4:3 in Front. Neusiedl gab aber keine Partie mehr her und sicherte sich mit zwei 3:0-Siegen (Szabo und Seper), sowie einem 3:1 im Doppel (Enz und Szabo) den Sieg gegen starke Gäste. Dieser Triumph hievte die Neusiedler wieder ins Mittelfeld, nämlich auf Platz sieben.