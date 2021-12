Zwei Siege für den UTTC Neusiedl

Die lange Auswärtsfahrt nach Ebensee (Oberösterreich) und Kuchl (Salzburg) hat sich für den UTTC Neusiedl am See ausgezahlt. Die Seestädter traten mit zwei Siegen im Gepäck wieder die Heimreise an.

Der 6:3-Erfolg in Ebensee kam wohl für alle etwas überraschend. „Wir wussten, dass es schwierig werden wird, mit einem Remis wären wir vor dem Match zufrieden gewesen. Dass wir dort gewinnen konnten, lag an der geschlossen starken Mannschaftsleistung“, resümierte Gabriele Enz, Vorstandsmitglied beim UTTC Neusiedl zufrieden. Am Sonntag dann in Kuchl hatten die Seestädter beim 6:4-Auswärtssieg mehr zu kämpfen. „Da mussten sich die Burschen ordentlich steigern und hatten ordentlich zu kämpfen. Mit den sechs Punkten sind wir aber mehr als zufrieden“, bilanzierte Enz überglücklich.

Glücklich auch deshalb, weil der Knöchel von Philipp Enz nach seinem Bänderriss der Belastung standhielt und vor allem die Nummer eins des UTTC, Tarek Al-Samhoury, in bestechender Form agiert.

Diesen Höhenflug will man nun auch am Wochenende weiterführen. Am Freitag (18.30 Uhr) steht zunächst das Nachtragsspiel in Leoben auf dem Programm, ehe es dann mit zwei Heimpartien gegen Sierndorf (Samstag, 15 Uhr) und Alt Erlaa (Sonntag, 10 Uhr) weitergeht. Dann ist das Sportjahr 2021 für die Neusiedler vorbei. „Unsere beiden anderen Nachtragsspiele bestreiten wir erst im Jänner 2022. Für die Runde 12 bis 15 gibt es noch gar keine Spieltermine“, so Enz.