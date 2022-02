Jahr der Wahrheit für Neusiedler Triathlet David Vollmann

Nach einer erfolgreichen Saison 2021 mit zwei Österreichischen Meistertiteln und einigen starken Leistungen im Europacup möchte der Neusiedler David Vollmann heuer wieder voll angreifen. „Mit konstanten Top-Ten-Resultaten im Europacup und einem starken Auftritt bei den Europameisterschaften in Polen will ich mich international weiter etablieren“, lautet das ausgegebene Ziel für die kommende Saison.

Solide Leistungen sollen die Grundlage dafür bilden, dass Vollmann im Oktober 2022 die Aufnahme als Heeresleistungssportler schafft, „um dann alle Weichen auf eine Profikarriere stellen zu können“. Die Chancen dafür stehen gut, allerdings machen die Rahmenbedingungen es der Nachwuchshoffnung heuer nicht leicht. Denn neben den sportlichen Herausforderungen gilt es für den 18-Jährigen im Frühling auch die Matura zu meistern. Aufgrund der fehlenden zeitlichen Ressourcen reiste Vollmann daher nicht wie der Großteil seiner Kaderkollegen vom Österreichischen Triathlonverband (ÖTRV) ins Trainingslager in den Süden.

Stattdessen nutzte er den Weihnachtsurlaub in der Steiermark für ein Höhentraining und absolvierte stundenlang Eilmärsche im Tiefschnee. In der Heimat trainiert Vollmann regelmäßig mit seinem neuen Gravelbike, einem Rennrad mit Crossreifen.

„Damit kann ich bei jeder Witterung mein Radtraining im Freien absolvieren, das macht mich nicht nur technisch, sondern auch psychisch stärker.“ Mit dabei war das Bike auch in Istrien, wo Vollmann in den Semesterferien ein kurzes Trainingslager absolvierte. Bis Mitte April wird er im Training weiter Gas geben, dann steht mit dem Aquathlon in der Südstadt der erste Wettkampf des Jahres an.