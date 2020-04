„Wir werden das Training vorsichtig angehen und uns in Kleingruppen organisieren. Statt eineinhalb Stunden werden wir eine Stunde trainieren und dabei alle drei Plätze ausnutzen, um Abstand zu gewährleisten. Am Platz werden wir uns auf Technik, Leichtathletik und Stabilisation konzentrieren. Und im Sommer wollen wir unser Nachwuchscamp durchführen – natürlich auch mit den entsprechenden Regeln.“ Michael Lidy, Nachwuchsleiter beim SC/ESV Parndorf

„Ich hoffe, dass wir jetzt wieder auf die Plätze können. Die Spieler sind geil auf den Rasen und auf den Ball, da wollen wir ihnen auch nichts in den Weg legen. Wie wir das Training genau umsetzen, ist aber noch nicht geklärt.“ Paul Hafner, Coach des SC/ESV in Parndorf

„Wir haben noch nichts geplant. Wir warten auf wirklich fixe Vorgaben und Definitionen.“ Christian Pahr, Sektionsleiter des ASV Neudorf

„Wir wissen noch nicht einmal wie es mit der Meisterschaft weitergeht, daher habe ich nichts Spezielles für meine Mannschaft geplant. Man sollte sich in die Lage der Spieler versetzen, die quasi ohne echtes Ziel vor Augen trainieren sollten. Es ist ja alles andere als sicher, dass wir im September überhaupt starten können.“ Alois Michlits, Trainer beim FC Illmitz

„Wenn es wirklich mit 15. Mai möglich ist, würden wir auch trainieren. Passübungen oder verschiedene Parcours wären sicherlich möglich. Finanziell wäre es auch kein Problem bei unserer Mannschaft, da die Legionäre ja trotzdem nicht teilnehmen könnten.“ Bernhard Altenburger, Sektionsleiter beim UFC Podersdorf

„Nach der Ankündigung planen wir eine Sitzung mit der gesamten sportlichen Leitung. Dort werden wir sehen wie wir weiterverfahren. Es sind noch einige Rahmenbedingungen unklar oder schwer zum Realisieren, daher müssen wir noch abwarten.“ Dieter Firmkranz, Betreuer des SC Frauenkirchen

„Es ist eine Frage der Haftung. Was ist, wenn etwas passiert und sich ein Kind infiziert? Werden dann die Trainer zur Verantwortung gezogen? Da bräuchte man einen zusätzlichen Trainer, der nur darauf achtet, dass alle sich an die Abstandsregeln halten. Ich stelle mir das sehr schwierig vor und ich glaube, dass das die nächsten Tage noch sehr viel diskutiert werden wird.“ Thomas Achs, Nachwuchsleiter und 1B-Trainer in Neusiedl

„So lange wir nicht wissen, wann wir wieder einen geregelten Meisterschaftsbetrieb haben werden, hat es nicht viel Sinn zu trainieren. Natürlich ist es gut, dass man wieder zusammen kommt. Aufwandsentschädigungen wird es aber keine geben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns einmal pro Woche zum Training treffen.“ Daniel Hareter, Sektionsleiter des UFC Weiden

„Ich lasse das alles einmal auf mich zukommen. Alle freuen sich zunächst einmal auf ein Wiedersehen. Da die Legionäre nicht dabei sein werden, kann man kleine Gruppen zusammenstellen. Spieler, die aus Wien anreisen, werden sich fragen, wozu sie diesen Aufwand betreiben sollen. Ehrlich: Mit einem Training Mitte Mai habe ich gar nicht gerechnet.“ Michael Guttmann, Trainer UFC Pama

„Wir werden das einmal intern besprechen, wie wir handeln werden. Ich denke aber, dass es bei uns schwierig sein wird, da wir viele auswärtige Spieler und Legionäre haben. Wenn die alle nicht kommen, dann macht ein Training keinen Sinn.“ Heinz Fleischhacker, Trainer beim FC Sankt Andrä

„Endlich bekommt man die Leute mal wieder zusammen. Als Trainer muss man jetzt kreativ sein, sich etwas Neues einfallen lassen. Wir haben vier Kabinen, da können sich die Spieler in kleinen Gruppen umziehen. Also – vom Organisatorischen her ist das zu bewerkstelligen. Mit den Ausländern rechne ich nicht – diese Geschichte ist bis zum Sommer erledigt. Walter Karner, Trainer FC Mönchhof

„Ich plane am 19. Mai so eine Art Sichtungstraining unter Österreichern. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Kalenderjahr keine Ligaspiele mehr sehen werden. Sollte es Lockerungen geben, haben wir schon geplant mit UFC Pama, Berg und Prellenkirchen oder der einen oder anderen Mannschaft aus der Umgebung eine interne Meisterschaft oder Turniere zu spielen.“ Karl Prügger, Trainer SK Pama

„Ich kann mir schon gut vorstellen, wie das ablaufen könnte. Technik und Taktik kann man miteinander kombinieren. Die Gruppen könnten in Offensive und Defensive geteilt werden." Günther Wally, Trainer USC Wallern

„Das ist weder Fisch noch Fleisch. Ich will zwar niemandem vorgreifen, was man tun kann – aber laufen und gaberln kann man daheim auch. Jetzt soll man dann am Sportplatz quasi vier Monate lang eine reduzierte Vorbereitung machen und dann ist vielleicht doch kein Match möglich? Keine Kantine, keine Einnahmen- also Kicker zu bespaßen ohne Match, das ist einfach nix.“ Stefan Michlits, Obmann des USC Wallern

„Wir müssen noch alles bereden wie und in reduzierter Form trainiert werden soll. Wichtig ist, dass man sich nach langer Zeit mal wieder sieht und irgendetwas mit dem Ball macht. Natürlich wird alles auf freiwilliger Basis beruhen. Wenn ein Spieler Ansteckungsgefahr hat, dann muss man das respektieren.“ Josef Koppi, Obmann des SC Apetlon