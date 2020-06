Seit vergangenen Montag sind mehrere österreichische Boote wieder im Einsatz im Meer. Genauer gesagt vor Split (Kroatien). Den Anfang machten dabei die 470er-Segler Nico Kampelmühler (Yachtclub Podersdorf) und Thomas Czajka (Burgenländischer Yachtclub). „Wir waren am Montag erstmals am Wasser und haben bereits einige gute Segeltage absolvieren können. Anfangs hatten wir ablandigen, drehenden Wind, zuletzt mit guter Welle und Strömung. Die Bedingungen sind ein deutlicher Unterschied zum Neusiedler See. Es ist sehr anspruchsvoll und genau jener Reiz, den wir jetzt brauchen“, so Vorschoter Thomas Czajka.

Auch vor Ort ist das 49erFx-Gespann Tanja Frank und Lorena Abicht (beide Union Yacht Club Neusiedlersee). „Wir sind sehr froh, wieder im Meer segeln zu können und werden die nächsten Tage dazu nutzen, um uns wieder so gut wie möglich abzustimmen“, ließ Frank wissen. Insgesamt sind die beiden Seglerinnen ganze drei Wochen in Kroatien.

Regattabetrieb ist wieder möglich

Während ein großer Teil des österreichischen Segel-Nationalteams in Kroatien weilt, dürfen auch Hobbysegler wieder ein wenig durchatmen. Ein umfangreicher Regattabetrieb ist seit wenigen Tagen wieder möglich. Veranstaltungen (vor allem Regatten) sind aktuell erlaubt, wenn die Höchstzahl von 100 Personen nicht überschritten wird. Ab 1. Juli steigt die Personenbegrenzung auf 500, ab 1. August auf 750.